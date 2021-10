Jürgen Klopp ziet Atlético niet graag voetballen: ‘Maar Simeone heeft wel succes’

Jürgen Klopp is geen fan van de manier waarop Atlético Madrid voetbalt. De Duitse trainer van Liverpool heeft wel veel bewondering voor Diego Simeone, zijn Argentijnse collega bij de Spaanse topploeg. Atlético en Liverpool treffen elkaar dinsdag in de groepsfase van de Champions League.

Atlético schakelde Liverpool in maart 2020 op Anfield uit in de achtste finales van de Champions League. Klopp liet zich destijds behoorlijk gaan na afloop. Het was een van de laatste duels die nog met publiek werden gespeeld, al was daar toen vanwege het al aanwezige coronavirus veel om te doen. ,,Ik was boos en teleurgesteld”, keek Klopp maandag terug. ,,We moesten ons concentreren op het voetbal onder hele moeilijke omstandigheden.”

Simeone is een fanatieke trainer. Dat brengt hij over op zijn spelers. Atlético, regerend kampioen in Spanje, staat daarnaast bekend om de verdedigende capaciteiten. ,,Of ik hun manier van voetballen leuk vind? Niet heel erg, maar dat is niet zo gek. Ik houd van een ander soort voetbal. Andere coaches geven de voorkeur aan andere speelstijlen. Dat is hun goed recht. Niemand hoeft het leuk te vinden. Het gaat erom dat je succes behaalt met je speelstijl. Dat is bij Atlético zeker het geval”, zei Klopp.

Over Simeone zei Klopp: ,,Hij doet alles goed. Atlético is kampioen en Diego zit al jaren bij de club. Hoelang precies weet ik niet eens, maar hij is zeer succesvol.”

Simeone zelf denkt dat Liverpool nu beter is dan vorig seizoen. Volgens de Argentijn komt dat mede door de rentree van Virgil van Dijk, die vanwege een blessure lange tijd aan de kant stond. Simeone zei dat Liverpool nu ‘vrijer’ is om aan te vallen. Van Dijk zelf zei op de persconferentie dat hij nog niet op zijn oude niveau is: ,,Ik denk niet dat er veel voorbeelden zijn van spelers die na een zware knieblessure een jaar later alweer op hun best zijn. Dus ik heb nog wat werk te doen.”

Liverpool is na twee speelronden koploper in groep B met 6 punten, gevolgd door Atlético met 4 punten.