Kamara over incident bij Rangers - Slavia Praag: ‘Hij noemde me fucking monkey’

Glen Kamara heeft gereageerd op het incident in de Europa League van afgelopen donderdag. De Finse middenvelder van Rangers zegt in het thuisduel met Slavia Praag racistisch te zijn bejegend door Ondrej Kudela. ,,Hij noemde me een fucking monkey”, aldus Kamara in een statement.

In de slotfase van Rangers - Slavia Praag sloeg donderdagavond de vlam in de pan. Op de beelden is te zien dat Kudela tijdens een blessurebehandeling van één van zijn teamgenoten naar Kamara loopt en, met zijn hand er voor, iets in het oor van de middenvelder roept. Het leidde tot een flink opstootje in het toch al verhitte duel, met twee rode kaarten voor Rangers.

,,Hij zei de woorden: You're a fucking monkey, you know you are’’, is de lezing van Kamara. Daarin wordt hij gesteund door Rangers-coach Steven Gerrard. ,,Andere spelers die in de buurt stonden, hebben het ook gehoord”, aldus de oefenmeester.

Slavia Praag ontkent

Kudela ontkent echter dat hij dergelijke woorden heeft gezegd. Het zou volgens een uitgebracht statement van Slavia Praag gaan om de volgende woorden van Kudela: ‘You fucking guy’. Zijn uitleg daarover: ,,Ik heb dat in het heetst van de strijd gezegd. Van racisme is absoluut geen sprake.”

De Tsjechische club wijst juist met een beschuldigende vinger naar Kamara, en beweert dat hij na afloop in de spelerstunnel Kudela in het gezicht zou hebben geslagen. Iets wat Kamara op zijn beurt dan weer ontkent.

‘Genoeg is genoeg’

De Rangers-middenvelder heeft hoe dan ook een ferm statement op Twitter geplaatst. ,,Genoeg is genoeg”, zegt hij. ,,Er is geen plek voor racisme in voetbal. Sinds afgelopen zomer hebben veel spelers geknield als statement tegen racistisch geweld. Als de UEFA racisme echt ‘de rode kaart wil geven’, dan is het nu de tijd om te stoppen met de symboliek en moet er een grens worden getrokken.”



De UEFA kondigde vrijdag aan het incident te onderzoeken.