Kan snelle leerling Nagelsmann mentor Tuchel ook verslaan?

De halve finale in de Champions League tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain is vanavond ook de halve finale tussen Julian Nagelsmann en Thomas Tuchel. Twee Duitse trainers met dezelfde achtergrond en niet toevallig ook praktisch dezelfde kijk op voetbal.

Het zijn twee typisch Duitse trainers van hun generatie, wonderkind Julian Nagelsmann en tacticus Thomas Tuchel. Vroeger geen grootse voetballers, maar wél intelligent en bijzonder succesvol. Vaak schertsend aangeduid als laptoptrainers, maar in de praktijk vakmannen die na een vroeg afgebroken voetballoopbaan studeerden en bij de jeugd al als trainer begonnen.

Quote Julian was als speler heel irritant, hij wilde altijd weten waarom we iets deden Thomas Tuchel Julian Nagelsmann (33) en Thomas Tuchel (46) gaan samen ook al ver terug. Toen meer dan tien jaar geleden de voetballoopbaan van Nagelsmann vanwege een knieblessure in de knop brak, maakte de ook jong gestopte Tuchel hem warm voor een rol langs de lijn.



Het gebeurde bij de Zuid-Duitse club Augsburg, waar de één speler en de ander beloftetrainer was. Nagelsmann ging vanwege zijn knieblessure bedrijfskunde studeren, maar bleef op voorspraak van Tuchel bij het voetbal betrokken door tegenstanders te analyseren.

Later adviseerde Tuchel hem om weer het veld op te gaan, als trainer. Hij zag wel wat in hem, zo vertelde de PSG-coach deze week nog in Lissabon. ,,Julian was als speler heel irritant, hij wilde altijd weten waarom we iets deden. Later als scout was hij in zijn rapporten altijd heel gedetailleerd.”

Nu staan ze allebei als trainers op het allerhoogste podium. In Nagelsmanns eerste jaar bij de nieuwe Duitse topclub RasenBallsport Leipzig neemt hij het in de halve finale van Europa’s grootste clubtoernooi op tegen de door Tuchel zo zorgvuldig geboetseerde sterrenploeg uit Parijs.

Dat ze zo ver gekomen zijn, komt vooral door gedrevenheid. Na Nagelsmanns bijbaantje als werd hij jeugdtrainer bij 1860 München. Na twee jaar maakte Nagelsmann promotie naar Hoffenheim. Bij die club, net als RB Leipzig allesbehalve een Traditionsverein, werkte de student sportwetenschap zich snel op. Als hoofdtrainer maakte hij van de degradatiekandidaat een Champions League-deelnemer.

Nagelsmann moest de kleedkamer voor zich winnen, maar bewees daar zijn intelligentie. Met 28 jaar was hij de jongste Bundesliga-trainer ooit. Niet gek dat hij voor zijn eerste wedstrijdbespreking nerveus was. Hij loste het slim op. Sindsdien nam hij zich voor om het daar altijd kort en bondig te houden. Ook vanuit de filosofie dat het échte werk doordeweeks gebeurt, op het trainingsveld.

Het is wat Tuchel als opvolger van Jürgen Klopp eerder in Mainz en Dortmund deed. Het is ook wat hij nu in Parijs in de praktijk brengt. Sinds zijn komst in 2018 is de puzzel van de juiste tactiek nog altijd niet gelegd. Lukt het hem een team met Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi en Angel di Maria te laten renderen? Als hij zo de Champions League wint, blijft Tuchel ongetwijfeld toch nog stukjes verplaatsen.

Zoals ook het project van energiedrankjesfabrikant Red Bull in Leipzig niet af zal zijn met een wonderlijke eindzege in het miljardenbal. Nagelsmann heeft een treffende metafoor voor zijn werk. Hij ziet zichzelf als bakker, die ingrediënten mengt, in de oven zet en dan kijkt of hij lekker vindt wat eruit komt.

Wat net als bij Tuchel altijd in de smaak valt, is pressing. Zijn teams scoren niet voor niets vaak uit een snelle uitbraak. Toch pinnen beide trainers zich niet vast op één speelwijze. Zowel Leipzig als PSG speelt vaak in verschillende systemen met ook steeds andere opvattingen. Dan weer op de counter, dan weer op balbezit.

Een overeenkomst is ook het trainen. Bij Nagelsmann is de variatie in oefeningen groot, net als bij zijn mentor. Mooi voorbeeld: bij PSG hebben teams in een partijspel vaak verschillende regels. Zo telt bij de één buitenspel wel, bij de ander niet. Met als gevolg dat de ene ploeg vanzelf meer de diepte zoekt.

Groot verschil voor de wedstrijd vanavond is wel: waar het in Tuchels formatie vooral draait om spelers van wereldklasse als Neymar en Mbappé te laten excelleren, moet Nagelsmann het van het team hebben. Zeker na het vertrek van aanvaller Timo Werner naar Chelsea gaat voor Nagelsmann het geheel boven het individu.

Een ander verschil is ook niet onbelangrijk. Hoeveel Nagelsmann ook van zijn vriend Tuchel leerde, het is de snelle leerling nog niet gelukt een manier te vinden om zijn mentor te verslaan. Lukt dat vanavond, staat Nagelsmann met RB Leipzig als jongste trainer ooit in de Champions League-finale. Het zou een ongekende sensatie zijn, terwijl bij winst Tuchel slechts een stap dichter bij de doelstelling is.

