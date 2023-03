Kerkez bezorgt AZ overwinning op Lazio in Conference League

Met video Emotionele Mourinho laat zich gaan en danst met spelers tijdens persconfe­ren­tie

AS Roma-trainer José Mourinho was in tranen na de zege (1-0) op Feyenoord in de finale van de Conference League, maar hij nam ook uitgebreid de tijd om feest te vieren. Zijn spelers bestormden de perszaal en dansten daar met hun coach.