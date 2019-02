Klopp hoopvol over meespelen Wijnaldum

Wijnaldum keerde donderdag terug op het trainingsveld na ziekte. ,,Ik weet het nog niet voor honderd procent zeker, maar 'Gini' trainde erg goed", zei de trainer van Liverpool.



De Nederlandse middenvelder deed in het laatste competitieduel met Bournemouth (3-0 winst) mee terwijl hij eigenlijk ziek was. Wijnaldum scoorde, maar werd kort voor tijd naar de kant gehaald door Klopp.



Sinds die wedstrijd, vorige week zaterdag, trainde hij niet meer met de groep. Afgelopen donderdag verscheen Wijnaldum weer op het trainingsveld. Liverpool was afgelopen weekend in Marbella op trainingskamp omdat het geen competitiewedstrijd hoefde te spelen.



Van Dijk zal morgen in ieder geval niet spelen. De steunpilaar van Liverpool en Oranje is geschorst. Bij Bayern München ontbreekt Arjen Robben vanwege een blessure.