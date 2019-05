Klopp: Verloren finale tegen Real was goed medicijn

,,Vanuit het oogpunt van nu is het helemaal niet erg dat we de finale vorig jaar hebben verloren", zei Klopp. ,,Ik weet niet zeker of we anders nu in de finale zouden staan.”



Klopp zag zijn ploeg al twee keer de finale van de Champions League verliezen. Liverpool boog vorig jaar voor Real Madrid en in 2013 verloor hij met Borussia Dortmund van Bayern München. ,,Een finale verliezen doet pijn. Maar een verloren finale is soms ook een goed medicijn. Wat ik uit mijn kinderjaren heb geleerd, is dat een goed medicijn vies moet smaken, maar wel werkt. Het had grote invloed op ons. Het plan was om hier weer terug te komen. En nu staan we hier weer en dat is ongelofelijk.”