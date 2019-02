Komt Ronaldo vanavond ook los in de CL?

Cristiano Ronaldo is vooral naar Juventus gekomen om die club de Champions League te bezorgen. Vanavond is de eerste wedstrijd in de achtste finale: uit bij Atlético Madrid. De vraag is: hoe is zijn vorm?

Ronaldo (net 34 jaar inmiddels) scoort er ook in Italië nog lustig op los. Hij is ‘gewoon’ topscorer in de Serie A met 19 goals in 24 wedstrijden. Het valt alleen in Nederland niet zo op dat hij nog altijd zoveel scoort. De Italiaanse competitie krijgt hier minder aandacht dan de Spaanse. Wat ook een rol speelt: Juventus wordt toch wel weer kampioen, voor de achtste keer op rij. De voorsprong op Napoli is alweer dertien punten. Dus Ronaldo’s goals tegen pakweg Frosinone (3-0), SPAL (2-0), Sassuolo (0-3) of Empoli (1-2), er kraait eigenlijk geen haan naar. Evenmin gebeurt dat als hij de enige goal maakt tegen AC Milaan in de strijd om de Italiaanse Super Cup.

Dat is anders in de Champions League, waar wel alle ogen in Europa op hem gericht zijn, maar juist daar blijft de productie voor Juventus tot dusver achter bij wat we van hem gewend zijn. In de groepsfase maakte hij slechts 1 goal. Wat vooral bleef hangen: zijn (betwistbare) rode kaart in het openingsduel tegen Valencia. Vorig seizoen bij Real Madrid stond hij na de pouleduels al 9 treffers. En in het seizoen 2015-2016 scoorde hij zelfs 11 keer in de groepsfase.

Volledig scherm Met een spectaculaire omhaal scoorde Ronaldo vorig seizoen in de Champions League in de kwartfinale tegen Juventus. © AFP

Toch hoeven ze zich bij Juventus niet al te grote zorgen te maken. Want denk eens aan twee seizoenen terug. Juist toen het moest, stond de Portugees op. In de groepsfase kwam Ronaldo niet verder dan 2 doelpunten, om daarna te exploderen in de knock-outfase, waarin hij in totaal maar liefst 10 keer scoorde: 5 keer in twee duels met Bayern München, 3 keer tegen Atlético Madrid en 2 keer in de finale tegen Juventus. Vorig seizoen maakte Ronaldo in de knock-outfase 6 doelpunten, onder meer met een legendarische omhaal tegen Juventus, zijn huidige club dus.

Volledig scherm April vorig jaar: de laatste keer dat Ronaldo tegen Atlético Madrid speelde werd het 1-1. Antoine Griezmann achtervolgt hier Cristiano Ronaldo. Beiden scoorden eenmaal. Vanavond treffen de sterspelers elkaar opnieuw. © AP

Overigens was het in het seizoen 2010-2011 voor het laatst dat Ronaldo minder dan 10 goals maakte in de Champions League. Hij maakte er toen 6. De laatste zes (!) edities van het toernooi was hij topscorer (in 2014-2015 gedeeld met Messi en Suárez). Ook in 2007-2008 werd hij al een keer topscorer van het miljoenenbal, toen nog namens Manchester United. Met 121 doelpunten is hij topscorer aller tijden in de Champions League.

Atlético Madrid is dus voor vanavond (21.00 uur) gewaarschuwd, zeker nu bij Juventus en dus ook bij Ronaldo alles om de Champions League draait. En Atlético is sowieso een tegenstander die Ronaldo wel ligt: hij scoorde namens Real Madrid door de jaren heen al 21 keer in de Madrileense derby.