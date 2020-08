Kor heeft niets met Barça-Bayern in deze tijd: ‘Geen entourage, nep-gejuich... pfff’

samenvatting RB Leipzig zet internatio­na­le opmars voort

11:29 RB Leipzig gaat naar de halve finale van de Champions League na de 2-1 overwinning op Atlético Madrid. In die halve finale treft de Duitse ploeg Paris Saint-Germain, dat woensdag na een zinderende slotfase te sterk was voor Atalanta Bergamo. De blijdschap in de ogen van de RB Leipzig-spelers was bijna tastbaar in Lissabon. Over vijf dagen speelt de Duitse topclub in wording de halve finale van de Champions League. Het betekent nogal wat. Een nieuw tijdperk is aangebroken.