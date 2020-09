Koster wil speelwijze Willem II niet aanpassen aan Rangers FC

Niet te bescheiden zijn en jezelf niet onderschatten. Dat is de belangrijke boodschap die trainer Adrie Koster van Willem II zijn spelers heeft meegegeven in de voorbereiding op het thuisduel met Rangers FC in Tilburg. De Schotten zijn in de derde voorronde van de Europa League de favoriete ploeg, maar Koster hoopt op een stunt van zijn manschappen.

,,Europese wedstrijden zijn bijzondere wedstrijden”, betoogde Koster. ,,Na onze overwinning zondag op Heracles (4-0) is deze wedstrijd bij spelers en trainers nog meer gaan leven. We willen ervan genieten, maar belangrijker is dat we winnen. Daartoe zien we zeker kans tegen de Rangers.”

Koster kent de kwaliteiten van de Schotse tegenstander. ,,Ze spelen verzorgd voetbal en maken veel positiewisselingen. Daar moeten wij alert op zijn.”

Volgens de Zeeuw is vasthouden aan de eigen spelopvatting de beste strijdwijze. ,,We gaan ons niet aanpassen aan de tegenstander. We spelen het systeem dat we gewend zijn, daarin voelt iedereen zich het meest thuis.”

Voor Willem II is het de eerste Europese thuiswedstrijd sinds 2005. Publiek mag er niet bij zijn vanwege het coronavirus. ,,Natuurlijk hadden we onze geweldige supporters er graag bij gehad, maar het is bekend waarom we onder deze omstandigheden moeten spelen. Misschien is het een voordeel dat hier voor ons alles bekend is, maar laten we daar ook weer niet te veel waarde aan hechten”, besloot Koster.

Willem II - Rangers FC begint morgen om 21.00 uur.

