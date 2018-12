KRC Genk recordhouder in Europa League

Grootste kans voor Ajax op nieuw duel met Manchester City

12:12 Nu de groepsfase van de Champions League erop zit, weten we welke tegenstanders Ajax kan loten voor de knock-outfase van de Champions League. De kans op een treffen met FC Porto is uiterst klein (11,71%). Daarentegen is de kans op een achtste finale tegen Manchester een stuk groter (20,80%).