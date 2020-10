Kuipers fluit Inter - Gladbach in Champions League, Gözübuyuk naar Salzburg

Joost van Zuilen en Johan Balder assisteren Gözübüyük aan de zijlijn. Bas Nijhuis is de vierde official in Oostenrijk en Pol van Boekel is samen met assistent Dennis Higler de VAR van dienst.



Kuipers krijgt in Milaan ondersteuning van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De vierde official is Allard Lindhout. Danny Makkelie vervult de taak van VAR samen met assistent Jan de Vries.



Jochem Kamphuis is woensdag VAR in de Champions League. Hij is aangesteld bij het duel Manchester City - FC Porto. Hij krijgt daarbij ondersteuning van Kevin Blom.