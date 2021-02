Kuipers leidt Champions League-kraker tussen Barcelona en PSG

Video Moment van stilte voor Rossi bij alle duels in Europa League

10 december Bij alle wedstrijden van vanavond in de Europa League wordt stilgestaan bij het overlijden van Paolo Rossi, de Italiaanse spits die zijn land in 1982 de wereldtitel bezorgde. De Europese voetbalfederatie UEFA kondigde aan dat overal voor de aftrap een ‘moment van stilte’ is.