Kuyt en Gerrard loodsten Liverpool veertien jaar geleden langs Inter, meespelen De Vrij nog onzeker

De Champions League dendert vanavond (21.00 uur) door met de volgende twee clashes in de achtste finales. Inter ontvangt Liverpool in San Siro en Bayern München gaat op bezoek bij RB Salzburg. Wat kunt u verwachten?

Nederlands onderonsje in Milaan

De meest in het oog springende wedstrijd van vanavond is die tussen Internazionale en Liverpool, al is het alleen al vanwege de Nederlandse inbreng. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries spelen voor de thuisploeg, bij de Engelsen speelt Oranje-captain Virgil van Dijk. Dat Dumfries en Van Dijk aan de aftrap verschijnen, lijkt zeker.

Het is nog de vraag of De Vrij zal starten. De international is niet in beste doen de laatste weken. Zo lukte het hem niet om Olivier Giroud te beteugelen in de derby van Milaan (1-2 verlies) - de Fransman van AC Milan scoorde twee keer in het laatste kwartier. Daarna nam Inter het in de beker op tegen AS Roma, zonder De Vrij, en won het met 2-0. Tegen Napoli (1-1) keerde De Vrij terug in de basis, maar veroorzaakte de verdediger al vroeg in de wedstrijd een strafschop.

Daarnaast komt vrijdag de zaak tegen SEG voor de rechter, de verdediger liep miljoenen mis door het managementbureau en diende een schadeclaim in wegens ‘onrechtmatig handelen’ tijdens de transfer van Lazio naar Inter, in 2018. Ook dat zou kunnen meespelen in de overweging van coach Simone Inzaghi om De Vrij niet op te stellen.

Liverpool in topvorm, Inter wisselvallig

Liverpool is in topvorm. De ploeg van trainer Jürgen Klopp verloor op 28 december voor het laatst (met 1-0 bij Leicester City) en zette daarna een reeks neer van negen duels zonder nederlaag, waarvan twee remises. The Reds wonnen de laatste zes wedstrijden en kregen daarin slechts twee tegentreffers. Ook won de ploeg van Jürgen Klopp alle groepsduels in de Champions League.

Internazionale oogt juist iets wisselvalliger de afgelopen maand. Tegen Atalanta en Napoli werd gelijkgespeeld, de derby tegen AC Milan werd verloren en de ploeg van Inzaghi ging pas na verlenging door in de beker ten koste van Empoli. In de poulefase van de Champions League eindigde Inter achter Real Madrid met tien punten.

Historie spreekt in voordeel Liverpool

Daarbij spreekt ook het verleden in het voordeel van Liverpool. In de Champions League kwamen de clubs elkaar in 2008 tegen, toen ook in de achtste finales. Liverpool won op Anfield na een vroege rode kaart voor Marco Materazzi (twee keer geel). Dirk Kuyt en Steven Gerrard scoorden toen in de slotfase. De return wonnen de Engelsen ook na rood voor Nicolás Burdisso (twee keer geel) en een treffer van Fernando Torres.

Liverpool verloor in 2018 de finale van Real Madrid, maar won het toernooi een jaar later door Tottenham Hotspur in de finale te verslaan in Wanda Metropolitano in Madrid. Twee jaar geleden was Atlético Madrid in de achtste finales te sterk, vlak voor corona heel Europa plat legde, en vorig jaar werd Liverpool geklopt door Real Madrid in de kwartfinales.

Europees succes is Inter de laatste jaren niet toe te dichten. De Italianen wonnen de Cup met de grote Oren nog in 2010, met Wesley Sneijder als spelmaker en José Mourinho als coach. Sindsdien kwam Inter slechts twee keer uit in de Champions League, het jaar daarna, toen was de kwartfinale het eindstation en vorig jaar strandde de club al in de groepsfase. In 2020 haalde Inter nog wel de finale van de Europa League, die Luuk de Jong in het voordeel van Sevilla besliste.

Ook al spreekt het verleden in het voordeel van Liverpool: het zal ongetwijfeld een heerlijk affiche worden tussen de kampioen van Italië en de huidige nummer twee van de Premier League. Inter staat nu ook tweede in de Serie A, maar heeft nog wel een wedstrijd minder gespeel dan koploper AC Milan (55 om 54 punten).

Volledig scherm Dirk Kuyt scoorde voor Liverpool op bezoek bij Internazionale, in 2008. © AP

Lewandowski ongenaakbaar

Voorlopig staat er geen maat op Robert Lewandowski. De Poolse spits van Bayern München voert in de Bundesliga de topscorersranglijst aan met 26 treffers in 22 duels. Ook in de Champions League is de 32-jarige aanvaller op schot, met 9 goals en twee assists in zes wedstrijden. Alleen Sébastien Haller van Ajax staat nog boven hem met 10 treffers en 2 assists. Maar bij Bayern kent ook Leroy Sané een uitstekend seizoen in het miljardenbal met 5 goals, 4 assists.

Bij Salzburg moeten de doelpunten vooral komen van Karim Adeyemi. De aanvaller, die eerder speelde voor RB Leipzig, scoorde 3 keer en gaf 1 assist tijdens deze campagne. In de Oostenrijkse competitie vond hij al 14 keer het net voor koploper Salzburg, dat veertien punten los staat, en voert hij ook de topscorersranglijst aan.

Volledig scherm Karim Adeyemi (rechts) scoort voor RB Salzburg tegen Wolfsburg. © REUTERS

Twee eerdere ontmoetingen in CL

In de Champions League kwamen RB Salzburg en Bayern elkaar al twee keer eerder tegen, in de groepsfase van 2020-2021. Der Rekordmeister maakte twee keer gehakt van de Oostenrijkers: 2-6 in Salzburg, een duel dat Danny Makkelie floot. In de Allianz Arena werd het 3-1. Daarentegen won Salzburg wél al eens van Bayern, met 3-0 in vriendschappelijk verband, in 2014. Ook werd het één keer 0-0, in 2009.

Of het lukt Bayern nog eens te verslaan, weten we vanavond vanaf 21.00 uur.