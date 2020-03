Leipzig rekent op fitte Werner tegen Spurs

Bondscoach Herzog bij aankomst in Israël direct in quarantai­ne

6 maart Andreas Herzog is bij aankomt in Israël direct in quarantaine geplaatst. De bondscoach van de voetbalploeg van dat land is Oostenrijker en voor reizigers uit dat land, en meerdere Europese landen, gelden in Israël strengere regels vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.