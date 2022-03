Lewandowski passeert Haller dankzij vroegste CL-hattrick ooit: ‘Hij is ongelooflijk gevaarlijk’

Robert Lewandowski heeft Ajacied Sébastien Haller gepasseerd op de topscorerslijst van de Champions League. De spits van Bayern München had dinsdagavond met een hattrick een groot aandeel in de 7-1 overwinning op Red Bull Salzburg en bracht zijn totaal dit CL-seizoen daarmee op twaalf.

Met zijn hattrick vestigde de Pool bovendien een record. Nooit scoorde iemand namelijk drie keer in de eerste 23 minuten van een Champions League-duel. Lewandowski had er wel twee penalty’s voor nodig, in de twaalfde en 21ste minuut. Twee minuten na zijn tweede benutte strafschop maakte hij er uit een counter 3-0 van.

Volledig scherm Robert Lewandowski geniet bij Bayern. © Sven Hoppe/dpa In de Europa Cup I was er eenmaal een speler die eerder een hattrick te pakken had. John Eriksson scoorde in 1955 namens het Zweedse Djurgardens drie keer in de eerste 22 minuten.

,,Natuurlijk ben ik blij dat ik drie keer scoorde in de eerste helft", aldus Lewandowski. ,,Maar het was net zo belangrijk dat we de wedstrijd snel beslisten. Ik wil altijd aanvallen en scoren.” De Pool staat nu op 68 Champions League-doelpunten voor Bayern. Alleen Cristiano Ronaldo (105 voor Real Madrid) en Lionel Messi (120 voor Barcelona) scoorden vaker voor één club in het miljardenbal. In totaal tekende Lewandowski al voor 85 goals in de Champions League. Alleen Messi (125) en Ronaldo (140) maakten er meer.

Met zijn drie treffers bracht Lewandowski zijn seizoenstotaal (in alle competities) op 42. Het is al het zevende seizoen op rij dat hij meer dan 40 doelpunten maakt.

,,Ik ben vooral heel blij met zijn derde doelpunt", zegt Bayern-coach Julian Nagelsmann op de site van zijn club. ,,Hij valt aan met veel agressie en schermt de bal goed af. We weten allemaal dat hij ongelooflijk gevaarlijk is in het strafschopgebied. Hij speelde sowieso een erg goede wedstrijd.”

Sébastien Haller

Haller krijgt volgende week dinsdag de kans om zijn totaal verder op te vijzelen, wanneer Ajax thuis ten koste van Benfica de kwartfinales probeert te halen. Het eerste duel in Lissabon eindigde in 2-2. De tweede Amsterdamse treffer kwam toen op naam van Haller, die in zijn eerste seizoen in het miljardenbal al op elf doelpunten staat.

