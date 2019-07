LIVE | Aan wie worden Feyenoord, AZ en Utrecht gekoppeld in Europa?

CL-loting Ajax treft PAOK in derde voorronde, PSV mogelijk tegen LASK

12:30 Ajax moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen het Griekse PAOK. Dat heeft loting in het Zwitserse Nyon bepaald. PAOK is de landskampioen en bekerwinnaar van Griekenland. De Nederlander Diego Biseswar (voormalig Feyenoorder) staat onder contract bij de Griekse topclub.