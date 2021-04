LIVE | Ajax mist via Brobbey en Antony grote kansen op verdiende voorsprong

Samenvatting Klopp kraakt eigen ploeg: ‘We hebben het totaal niet afgedwon­gen’

7 april Liverpool-trainer Jürgen Klopp was niet bepaald te spreken over het spel van zijn ploeg in de met 3-1 verloren heenwedstrijd tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. ,,We hebben het vanavond totaal niet afgedwongen”, aldus de Duitse oefenmeester.