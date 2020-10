LIVE | Bayern jaagt na koptreffer Goretzka op meer in Moskou

Gloriejaren onder Gasperini Atalanta is 132ste tegenstan­der van Ajax in Europa: mooie duels met Mechelen, Everton en Valencia

12:00 Ajax treft vanavond met Atalanta een nieuwe tegenstander in Europees verband. De club uit Bergamo speelt pas voor het achtste seizoen in Europa, waarvan nu vier op een rij. De Europese historie van La Dea (De Godin) in vogelvlucht.