LIVE | Feyenoord mede door gemiste penalty halverwege op 0-0 in Zagreb

Hoe is aanvalsma­chi­ne Liverpool te verslaan? ‘Ajax moet zich niet te veel aanpassen’

20 oktober Staat Ajax morgen in de Champions League meteen voor een kansloze missie in het ‘mythische affiche’ met de kampioen van Engeland? Voormalige Reds zien wel een heel groot krachtsverschil. ,,Maar de zwakte van Liverpool is misschien wel de kracht van Ajax.’’