LIVE | Feyenoord speelt Elfsborg helemaal zoek en zet Kuip met drie goals in vuur en vlam

Gakpo na ‘onnodige nederlaag’ bij Benfica: ‘Thuis moeten we het afmaken’

18 augustus PSV heeft na de nederlaag (2-1) bij Benfica nog alle kans de groepsfase van de Champions League te bereiken. Dat zei Cody Gakpo, de maker van het Eindhovense doelpunt, bij RTL7. ,,Jammer dat we hebben verloren. Dat was niet nodig geweest. Maar op eigen veld moeten we het volgende week afmaken.”