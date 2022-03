LIVE | Grote problemen voor Barcelona: Galatasaray komt op voorsprong in return

Video Dumfries ziet na nederlaag nog kansen voor Inter: ‘We gaan er nog zeker voor vechten’

Denzel Dumfries legt zich nog niet neer bij de uitschakeling van Internazionale in de achtste finales van de Champions League. ,,We gaan er nog zeker voor vechten”, zei hij na een nederlaag voor eigen publiek tegen Liverpool (0-2). ,,We hebben veel kwaliteit. Natuurlijk kunnen we winnen in Engeland.”

17 februari