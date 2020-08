LIVE | Inter slaat na kopgoals De Jong razendsnel terug in spetterende EL-finale

Inzet Boateng onzeker voor finale tegen PSG

19 augustus Het is nog onzeker of Jérôme Boateng zondag met Bayern München in actie kan komen tegen Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. De verdediger liet zich in de rust van de gewonnen halve eindstrijd tegen Olympique Lyon (3-0) vervangen met spierklachten.