LIVE | Jota zet Liverpool op voorsprong in Bergamo, Salzburg snel voor tegen Bayern

Werk aan jezelf Zo boost je je zelfver­trou­wen in onzekere tijden

2 november Het liefst zouden we altijd blaken van het zelfvertrouwen, maar wie is er nu nooit onzeker? Als je baan op de tocht staat of je ineens geen klussen meer krijgt, helpt dat je gevoel voor eigenwaarde niet. Dit kun je doen om je zelfvertrouwen een oppepper te geven.