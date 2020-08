LIVE | Keeper Pyatov voorkomt grotere achterstand Sjachtar

‘Lewandow­ski is fantas­tisch, maar Messi is van een andere planeet’

14 augustus Bayern München en FC Barcelona wonnen de Europa Cup I en Champions League allebei vijf keer. Voor beide topclubs is het laatste succes in het belangrijkste Europese clubtoernooi wel alweer even geleden. Bayern won de Champions League in 2013 en Barcelona deed dat in 2015 voor het laatst. Daarna was het drie keer op rij de beurt aan Real Madrid en vorig jaar won Liverpool de Champions League.