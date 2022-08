Live kwalificatie Conference League | FC Twente draait wedstrijd knap om na goede start Cukaricki, Vlap scoort fraai

Franse minister legt schuld van chaos rond finale bij Liverpool-fans: ‘Grootscha­li­ge fraude’

Bij de finale van de Champions League afgelopen zaterdag in Parijs tussen Liverpool en Real Madrid was sprake van grootschalige fraude met tickets. Daardoor verloren de autoriteiten voorafgaand aan het duel de controle over de veiligheid rond het stadion en moest de wedstrijd met ruim een half uur worden uitgesteld. Dat is de conclusie van de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin.

30 mei