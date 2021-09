LIVE | Luuk de Jong debuteert bij Barcelona in kraker tegen Bayern München

Vormer, Lang en Dost kunnen borst natmaken: Messi en Neymar terug bij PSG

16:45 Lionel Messi en Neymar keren terug in de selectie van Paris Saint-Germain, voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Club Brugge. De twee vedettes ontbraken afgelopen zaterdag in de competitie, omdat ze toen pas net terug in Parijs waren na interlandverplichtingen met hun nationale ploegen. Ook de Argentijnen Ángel Di María en Leandro Paredes deden daarom niet mee tegen Clermont Foot (4-0 winst).