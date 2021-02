LIVE | Luuk de Jong en Karim Rekik beginnen tegen Dortmund op de bank

Doelpunten­droog­te, vermoeid­heid én slechte statistie­ken: Feyenoord staat voor loodzware opgave

10 december Op de abominabel slechte grasmat van het Wörthersee Stadion in Klagenfurt moet Feyenoord voor overwintering zorgen in de Europa League. ,,We moeten geduld hebben. We kunnen ook vlak voor tijd scoren.’’