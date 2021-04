LIVE | PSG op jacht naar tweede treffer, uit het niets enorme kans City

Op sollicita­tie­ge­sprek? Met deze 10 vragen vermijd je een nare baas

27 april Was je irritante of onredelijke leidinggevende de grootste reden waarom je nu op zoek bent naar een nieuwe functie? Dan wil je in je volgende baan niet nog eens een baas tegenkomen die je het werkende leven zuur maakt. Het Amerikaanse carrièreplatform The Muse verzamelde tien vragen die je kunnen helpen een nare baas te ontlopen.