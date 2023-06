LIVE | Roord, Wilms en Janssen in Eindhoven met VfL Wolfsburg in de finale van de Champions League voor vrouwen

Real Madrid moet het tegen Sjachtar Donetsk doen zonder Thibaut Courtois

Real Madrid mist woensdag in het duel met Sjachtar Donetsk uit de groepsfase van de Champions League Thibaut Courtois. De Belgische doelman heeft last van ischias, een zenuwpijn aan de onderkant van zijn rug die uitstraalt naar zijn linkerbeen. Courtois ontbrak zondag ook al in het competitieduel met Osasuna, dat in 1-1 eindigde.