LIVE | Spektakel in Lissabon: Sébastien Haller maakt eigen goal goed en zet Ajax weer op voorsprong

Podcast | ‘Ajax zónder Dusan Tadic, dat wordt interes­sant’

De laatste groepswedstrijden in de Champions League staan op het programma. Ajax speelt thuis tegen Sporting Lissabon. Daarover praat Etienne Verhoeff met Johan Inan in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Maar het gaat ook over het aanblijven van Schmidt bij PSV en Nederlandse trainers in het buitenland.

7 december