LIVE | Supersub Dessers profiteert optimaal van glijpartij Berlijnse doelman

Feyenoord keurt wangedrag in Berlijn af: ‘In onze ogen zijn dat geen supporters’

Feyenoord neemt nadrukkelijk afstand van het gedrag van het deel van de fans dat zich in Berlijn misdroeg. In aanloop naar de uitwedstrijd van donderdagavond tegen 1. FC Union Berlin in de Conference League waren tientallen fans op oorlogspad. Maar liefst 58 Feyenoordsupporters werden opgepakt.

17:48