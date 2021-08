LIVE | Vitesse neemt razendsnel de leiding in cruciaal duel met Anderlecht

Voorronde Champions League Invaller Boadu kan nederlaag tegen Sjachtar niet voorkomen voor Monaco

18 augustus AS Monaco heeft over ruim een week nog wat werk te doen, wil het zich nog kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. In het eigen Stade Louis II werd vanavond namelijk verloren van Sjachtar Donetsk. Daar kon ook de in de slotfase ingevallen Myron Boadu niets meer aan veranderen: 0-1.