LIVE | Welke ploegen gaat Ajax in de Champions League treffen?

video Arbiter laat te kleine doelen in Skopje afbreken na beklag Mourinho

25 september De keepers van Tottenham Hotspur merkten in de warming-up al dat er iets niet klopte aan de doelen in Skopje. Spurs-coach José Mourinho ging zelf maar polshoogte nemen. ,,Ik strekte mijn arm omhoog en toen wist ik het ook. Het was 5 cm kleiner, dus eisten we dat ze zouden worden vervangen”, aldus de Portugees.