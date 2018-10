Lloris Karius gaat bij Besiktas weer de mist in

De Zweden kwam door een eigen doelpunt van Caner Erkin op voorsprong. De verdediger toucheerde een voorzet en zag de bal met een boog over voormalig Liverpool-doelman Lloris Karius in het net vallen. Een blunder was het niet van de Pool, een fout wel. Een kwartier voor tijd benutte oud-Ajacied Markus Rosenberg een pingel voor Malmö.



Jeremain Lens kon als basisspeler niks voor Besiktas betekenen. Ook de invalbeurt van ploeggenoot Ryan Babel bleef zonder resultaat.



Het andere groepsduel tussen Sarpsborg 08 en KRC Genk eindigde in een zege voor de Noorse thuisclub: 3-1. Patrick Mortensen scoorde twee keer. De vier ploegen in poule I staan nu alle op drie punten.