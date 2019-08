Loodzware opgave voor Vilhena en een legertank voor het stadion in Belgrado

Champions leagueNatuurlijk speelt Ajax morgen pas het laatste voorrondeduel in de Champions League, maar vanavond wordt er ook al gevoetbald. Zo komt Tonny Vilhena bijvoorbeeld met Krasnodar in actie en is het de vraag of Bjørn Johnsen Rosenborg al kan helpen. Echt spannend belooft het in Belgrado te worden, waar supporters van Rode Ster al een tank voor het stadion parkeerden.

FK Krasnodar-Olympiakos

Met Krasnodar staat oud-Feyenoorder Tonny Vilhena op voorhand voor de lastigste opgave om nog de groepsfase van de Champions League te bereiken. In Piraeus stond het vorige week lang 1-0 voor Olympiakos, maar op het eind ging het bij de Russen nog helemaal mis. Zo kreeg Krasnodar in de laatste twaalf minuten nog drie doelpunten tegen.

Volledig scherm Tonny Vilhena vecht om de bal met Georgios Masouras. Met ‘zijn’ Krasnodar verloor hij de eerste wedstrijd tegen Olympiakos met 4-0. © AP Na de 4-0 nederlaag lijkt het bereiken van de groepsfase vanavond kansloos voor het Russische vreemdelingenlegioen, waarvoor ook oud-eredivisiespelers als Younes Namli (ex-PEC Zwolle) en Marcus Berg (ex-PSV en -FC Groningen) uitkomen.



Toch geloven ze in het zuiden van Rusland nog in de eerste deelname ooit aan de Champions League. ,,We zijn klaar voor het wonder”, zei trainer Sergej Matvejev in de persconferentie voor de wedstrijd . ,,We zullen gezien de situatie waarin we zitten risico nemen. Het zal belangrijk zijn om in de eerste helft al op voorsprong te komen.”

Bekijk hier de samenvatting van het eerste duel:

Rosenborg BK-Dinamo Zagreb

Wie vanavond ook op een vroege voorsprong zal hopen is Rosenborg. In Noorwegen alleenheerser, in Europa vaak één van de vaste afvallers in de Champions League. Sinds 2007 hebben ze de groepsfase niet bereikt en na de 2-0 in Kroatië ziet het er ook nu niet goed uit voor de Noren, die iets over de helft van de eigen competitie ook slechts vierde staan.

Misschien kan Bjørn Johnsen ze vanavond al helpen. De spits met Amerikaanse moeder maar Noorse vader wordt sinds deze week van AZ gehuurd. Hij zal Rosenborg van doelpunten moeten voorzien, grote vraag is of de voormalige goalgetter van ADO op tijd in Trondheim is om nu al wat voor zijn nieuwe club te kunnen betekenen.

Bekijk hier de samenvatting van het vorige duel:

Rode Ster Belgrado-BSC Young Boys

Waar de kaarten in de voorgaande wedstrijden al geschud lijken, is dat zeker niet het geval voor Rode Ster Belgrado tegen Young Boys. De kampioen van Servië tegen de op dit moment met afstand beste club van Zwitserland. Na de 2-2 in Bern kunnen we spanning verwachten in Belgrado, waar supporters van Rode Ster al voor opschudding zorgden door een tank voor het stadion te parkeren.

Het legervoertuig is gebruikt in de burgeroorlog in de jaren negentig en moet volgens de harde kern van Rode Ster duidelijk maken dat ze klaar zijn voor de strijd. Vanuit buurland Kroatië is al met sterke bewoordingen gereageerd op de stunt, die daar als provocatie wordt gezien. Het mag duidelijk zijn dat Young Boys een heet avondje te wachten staat, niet in de laatste plaats door de intimiderende Servische supporters.

Volledig scherm Fans poseren met een T-55 tank voor het stadion van Rode Ster. © REUTERS