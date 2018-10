Lozano reageert op provocaties met goal of assist

De Jong blijft voorzich­tig: ‘We zijn er nog niet’

23 oktober Frenkie de Jong genoot zelf ook van de spannende duel tussen Ajax en Benfica in de Johan Cruijff Arena. ,,Het was leuk om te zien. Het spel ging heen en weer en het tempo lag hoog met veel technische spelers op het veld. Het was een wedstrijd waarin we allebei wilden winnen”, zei de middenvelder bij Veronica na de 1-0-z,,Als je zo’n moeilijke wedstrijd in de laatste minuut wint, dan is iedereen heel blij.”