Luuk de Jong geniet na: ‘Het besef begint te komen: deze prestatie staat voor altijd’

Door Maarten Wijffels



Met het feest in de kleedkamer in Keulen in volle gang, merkte Luuk de Jong vrijdagavond weer bij wat voor club hij speelt. Trainer Julen Lopetegui droeg de net gewonnen Europa Leaguebeker daar op aan twee overleden oud-spelers. ,,Altijd als Sevilla iets wint of iets bijzonders viert, worden Jose Anonio Reyes en Antonio Puerta daar ook bij betrokken’’, ziet De Jong. ,,Zij horen bij ‘de familie’, zogezegd. Toen ik hier kwam, had ik snel door wat een warme club Sevilla is.’’



De Jong (29) vertelt zijn verhaal thuis in Doetinchem. Het nagenieten is nog in volle gang. De selectie kreeg vrijdagnacht meteen vakantie. De Spaanse spelers en staf vlogen zaterdag naar huis. Daar toonden ze de beker, ondanks coronadreiging, aan een zee van fans. Ze droegen rode t-shirts met de opdruk Campe6nes. Die zes staat voor de zes Europese finales die FC Sevilla nu gewonnen heeft. ,,Zes! En nog nooit een finale verloren hè, ongelooflijk,’’ zegt De Jong. ,,Sevilla is dé club van de Europa League. Met die trots spelen we ook.’’