Luuk de Jong in voetsporen Van Hooijdonk na goals in Europa League-finale

De Jong zorgde vrijdagavond voor de 1-1 in de finale van de Europa League tussen Internazionale en Sevilla. Nadat Danny Makkelie Internazionale een penalty had gegeven, en Romelu Lukaku die benutte, was het de Nederlandse spits die de stand weer in evenwicht bracht met een schitterende duikkopbal. Na 33 minuten deed De Jong daar zelfs nog een schepje bovenop door ook de 2-1 binnen te knikken.



Het was voor het eerst sinds 2002 dat een Nederlander tot scoren kwam in de finale van het tweede Europese toernooi. Op 8 mei 2002 was Van Hooijdonk ook twee keer trefzeker toen Feyenoord de UEFA Cup won ten koste van Borussia Dortmund (3-2). Sinds de naam van het toernooi vanaf 2009/2010 werd gewijzigd van de UEFA Cup in de Europa League lukte het nog nooit een Nederlander om te scoren in de eindstrijd.



De Jong mocht zaterdag in de basis beginnen tegen Internazionale. Coach Julen Lopetegui beloonde de voormalig spits van onder meer PSV en FC Twente daarmee voor zijn goal in de halve finale. De Nederlander zorgde toen voor de winnende goal tegen Manchester United (2-1).