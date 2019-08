Makkelie fluit in play-offs Champions League

Alle video's Deze tien schitteren­de goals maken kans op de Puskas Award

18:17 De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de tien kanshebbers bekendgemaakt voor de Puskas Award, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de maker van het mooiste doelpunt vamn het afgelopen seizoen. Lionel Messi (FC Barcelona) en Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) zijn de bekendste genomineerden. Messi werd al twee maal tweede in de verkiezing, in 2011 en 2015. Ibrahimovic won de trofee al eens in 2013. Bekijk hieronder alle goals eens rustig na en stem alvast op onze poll welke jij de mooiste vindt.