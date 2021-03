Makkelie fluit return tussen Real Madrid en Atalanta

Europa League AC Milan krijgt in blessure­tijd waar het recht op heeft bij ManUnited

11 maart Een gezapig Manchester United heeft in de heenwedstrijd tegen AC Milan vlak voor het laatste fluitsignaal de overwinning uit handen gegeven. Simon Kjaer was in de blessuretijd verantwoordelijk voor de 1-1 en bezorgde de Italianen daarmee het felbegeerde uitdoelpunt.