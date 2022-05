Makkelie leidt Nederlands arbitrageteam voor halve finale tussen Villarreal en Liverpool

Voetbalpod­cast | ‘Erik ten Hag had Daley Blind eerder moeten wisselen’

Ajax speelde in de Champions League met 2-2 gelijk tegen Benfica. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff de wedstrijd na met Mikos Gouka die ‘spelers door het ijs zag zakken’, maar ook Jurriën Timber zag uitblinken. Verder bespreken ze de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam en de avonturen van PSV en Vitesse in de Conference League. En wat kost het vervangen van je voetbalveld in februari?

24 februari