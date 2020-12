Makkelie na racisme-rel juiste man voor klus in Parijs: ‘Danny raakt niet nerveus als de hele wereld mee kijkt’

Dat juist Danny Makkelie vanavond het restant van Paris Saint-Germain-Istanbul Basaksehir fluit, is logisch. Dat stelt oud-toparbiter Dick Jol. Volgens de Hagenaar is Makkelie bij uitstek geschikt voor het vanwege een racistisch incident gestaakte Champions League-duel.

Genoeg praktische argumenten die aan te voeren zijn waarom Danny Makkelie vanavond het restant van Paris Saint-Germain-Istanbul Basaksehir in de Champions League fluit. Dat hij vanwege een vrije week beschikbaar was bijvoorbeeld. Dat hij corona-vrij is; tenminste net zo’n pré. Maar zijn aanstelling voor de beladen ontmoeting puur toeschrijven aan deze factoren? Nee, dat zou te kort door de bocht zijn. Want, stelt voormalig toparbiter Dick Jol: ,,Danny heeft een groot voordeel ten opzichte van veel andere scheidsrechters. Hij raakt nooit nerveus als de hele wereld mee kijkt.”

Quote Danny heeft geleerd zijn emoties onder controle te krijgen. Vroeger maakte hij er door de spanning immers nogal eens een puinhoop van. Dick Jol

Als bewijs ervan hoef je alleen maar naar zijn recente staat van dienst te kijken, zegt Jol. De Europa League -finale tussen Sevilla en Internazionale leidde hij eerder dit jaar voortreffelijk. En ook na de Champions League-kraker Juventus – Barcelona ontving de Dordtenaar vrijwel louter complimenten. Grote vraag: Wat maakt de 37-jarige arbiter zo capabel voor op papier lastige wedstrijden? ,,Dat zit ‘m in meerdere dingen”, zegt Jol. ,,Het belangrijkste: Danny heeft geleerd zijn emoties onder controle te krijgen. Vroeger maakte hij er door de spanning immers nogal eens een puinhoop van.”

Volledig scherm Danny Makkelie (l) blijft kalm als Borussia Mönchengladbach-coach Marco Rose verhaal komt halen na het duel met Inter. © AP

De oud-scheidsrechter herinnert zich een wedstrijd ADO Den Haag-Feyenoord waarin Makkelie bezweek onder de druk. Tien keer geel en twee keer rood trok hij. ,,Die Makkelie bestaat gelukkig niet meer”, weet Jol. ,,Van een bonnen strooiende politieagent is Danny getransformeerd tot een scheidsrechter die een wedstrijd moeiteloos aanvoelt en lang niet altijd kaarten meer nodig heeft om zijn autoriteit te laten gelden. Nóg een sterk punt: zijn sociale karakter. Kijk, ik was een haantje als scheidsrechter. Dacht alles wel alleen af te kunnen. Danny is een teamplayer, iemand die vertrouwen heeft in zijn vaste assistenten. Mede dankzij hen, maakt hij bijna altijd de goede beslissingen in het veld. Ze leveren vakwerk met elkaar. Dat zien ze bij de UEFA natuurlijk ook.”

Jol laat er geen misverstand over bestaan: bepaald onder de indruk van het Nederlandse scheidsrechterskorps is hij niet. ,,Alles onder Bjorn Kuipers en Makkelie is van discutabel niveau, de eigenzinnige Bas Nijhuis daargelaten. Nu ook weer dat gezeik met Kevin Blom (die onder vuur ligt vanwege het indienen van hoge declaraties, red.); het is om moedeloos van te worden. Het is echt aan de prestaties van Kuipers en Makkelie te danken, dat onze arbiters er internationaal zo goed op staan. En daarvan vormt de aanstelling van Danny voor die wedstrijd van vanavond weer een bewijs.”

Quote Het is slechts wachten op de dag dat Makkelie een EK- of WK-finale fluit. Dick Jol

Toch klinkt er ook nog wel eens kritiek wanneer Makkelie ter sprake komt. Hij zou volgens sommige critici een ideale schoonzoon zijn die iets te goed weet welk wiel hij steeds moet kiezen in ‘scheidsrechtersland’. Jol: ,,Jacques d’ Ancona, mijn oude leermeester zei altijd het volgende: ‘Word nooit een grijze stoeptegel als scheidsrechter, Dick. Want daar zijn er al genoeg van’. Moet ik vaak aan denken als ik de huidige arbiters bezig zie. Danny is wat dat betreft een prettige uitzondering. Hij is tactisch, zal niet zoals Nijhuis gekke dingen roepen waardoor hij bepaalde duels níet krijgt toegewezen, maar een grijze stoeptegel is hij verre van. Integendeel. Spelers waarderen hem juist omdat hij zijn mannetje durft te staan.”

En dat zal de Dordtenaar vanavond ook weer zal laten zien tijdens Paris Saint-Germain-Istanbul Basaksehir, voorspelt Jol, die denkt dat Makkelie de komende jaren alleen maar nog beter wordt. ,,Het is slechts wachten op de dag dat Makkelie een EK- of WK-finale fluit.”