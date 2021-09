Manchester United begint poulefase met pijnlijke nederlaag bij Young Boys na blunder Lingard

Theoson Siebatcheu maakte in de 95ste minuut de verdiende winnende goal voor Young Boys, nadat hij de bal in zijn voeten kreeg geschoven door Jesse Lingard. De Engelsman was in de 72ste minuut in het veld gekomen voor Cristiano Ronaldo, die Manchester United in de dertiende minuut nog op voorsprong had gezet na een sublieme voorzet van Bruno Fernandes. Na de rode kaart van Aaron Wan-Bissaka in de 35ste minuut ging het echter volledig mis voor United. Gezien de schotenverhouding van 19-2 (waarvan 5-2 op doel) was Young Boys de verdiende winnaar.



Een kunstenaar met het oeuvre van Cristiano Ronaldo kijkt niet meer op van een fraaie pennenstreek meer of minder. Mede daarom vermoedelijk zijn stoïcijnse blik, kort na afloop van de wedstrijd bij Young Boys. Ook in zijn 177ste Champions League-duel, een evenaring van recordhouder Iker Casillas, is de Portugees weer trefzeker geweest. Ditmaal dus namens Manchester United, waarvoor hij in Europees verband zijn rentree maakte. Maar de verbeten pose zat ‘m vermoedelijk vooral in de blamage van zijn ploeg tegen de Zwitserse kampioen.