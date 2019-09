Mazraoui een jaar later: ‘Er moeten weer nieuwe momenten komen’

Champions LeagueAls Ajax en Valencia woensdag aftrappen voor hun tweede groepsduel in de Champions League, is het op de dag af een jaar geleden dat Noussair Mazraoui zich voor het eerst aan Europa liet zien. Met een daverende knal schoot hij zijn Amsterdamse club in een volgepakte Allianz Arena naast Bayern München (1-1).

Mazraoui ziet dat doelpunt nog wel eens voorbij komen, erkent hij na de zwaarbevochten zege van Ajax op FC Groningen (2-0). Net als zijn winnende treffer tegen Benfica (1-0). ,,Maar er moeten nu ook weer nieuwe momenten komen”, zegt de 21-jarige rechtsback. ,,Ik ben nog jong en moet weer verder.”

Het is nog maar de vraag of Mazraoui tegen Valencia aan de aftrap staat in het klassieke Estadio Mestalla met al die steile tribunes. Het seizoen verloopt nog niet naar wens voor de in Leiderdorp geboren verdediger die voor Marokko uitkomt. Begin deze maand raakte hij geblesseerd tijdens een duel met het olympisch elftal. ,,Ik kreeg tegen Mali een knietje op mijn bovenbeen”, vertelt hij. ,,Ik dacht dat het meeviel, maar het heeft me nog wel een paar weken gekost.”

Terwijl Mazraoui revalideerde van een spierblessure, greep Sergiño Dest zijn kans. ,,Ik heb er een concurrent bij gekregen”, doelt hij op de 18-jarige zoon van een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder, die op korte termijn moet beslissen of hij voor de Verenigde Staten of Oranje wil uitkomen. ,,Ik denk dat je ons wel een beetje met elkaar kan vergelijken. Hij is technisch en snel en gaat graag mee naar voren. Dat kan je over mij ook wel zeggen.”

Mazraoui is blij met het vertrouwen van trainer Erik ten Hag, die hem tegen FC Groningen meteen weer opstelde. ,,Ik ben pas net weer fit en mocht direct beginnen. Ik heb het ook een uur vol gehouden. Dus ik moet woensdag die wedstrijd tegen Valencia wel aan kunnen. Het zou anders zijn als ik tegen Groningen nog niet had gespeeld.”

Mocht Ten Hag voor het duel met Valencia toch voor Dest kiezen, dan zal Mazraoui strijden voor zijn basisplaats. En knokken kan hij. Want wie had gedacht dat de jongen die in de B-junioren nog vaak op de bank zat eerder dit jaar zijn handtekening zou zetten onder een verbeterde verbintenis die hem tot de zomer van 2022 aan Ajax bindt? Bij Jong Ajax was hij de enige speler zonder contract. Daarom moest hij met het openbaar vervoer naar Amsterdam, terwijl zijn ploeggenoten in een Mercedes van de club reden. Zijn zaakwaarnemer wist bij de directie nog net een reiskostenvergoeding te regelen. ,,Ik ben weer fit en moet nu wedstrijdritme krijgen”, zegt Mazraoui. ,,Dan komt het wel goed.”