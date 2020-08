Mbappé slaat terug naar criticasters Ligue 1: ‘Boerencompetitie?’

Video Ruud Gullit lacht zich suf na megamisser Raheem Sterling

11:48 Zou Raheem Sterling afgelopen nacht een oog hebben dichtgedaan? Het valt te betwijfelen na zijn megamisser, vijf minuten voor tijd tegen Olympique Lyon. Voor een leeg doel schoot de aanvaller van Manchester City de bal over. Het voedde in Engeland meteen de discussie die geen discussie was: was dit de misser van het jaar? Ja, dit was de misser van het jaar.