Mourinho windt zich ook na zege Roma op over grasmat: ‘Op zo’n veld krijg je een wedstrijd van lage kwaliteit’

SamenvattingTrainer José Mourinho was na de uitzege van AS Roma op Vitesse (0-1) in de Conference League vooral tevreden met het resultaat. ,,Want op dit veld kan je niet goed voetballen”, zei de Portugees. ,,Op zo’n veld krijg je een wedstrijd van lage kwaliteit.”

Mourinho uitte gisteren al zijn onvrede over de slechte staat van de grasmat in het Gelredome. Tijdens de wedstrijd zag hij vooral in de eerste helft veel van zijn spelers uitglijden. ,,Op zo’n verschrikkelijk veld werd het in de eerste helft een wedstrijd van rennen en geluk hebben”, zei de trainer van AS Roma. ,,Wij hadden vooral geluk, want Vitesse miste een paar goede kansen. We hadden vooral veel moeite met Eli Dasa.”

Mourinho liet een aantal van zijn gebruikelijke basisspelers niet aan de aftrap verschijnen. ,,Het voordeel daarvan was dat ik veel kwaliteit op de bank had. Dat zag je in de tweede helft toen enkele goede spelers invielen”, doelde hij op Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy, Bryan Cristante, Chris Smalling en de Nederlandse rechtsback Rick Karsdorp. ,,Daarna zijn we eigenlijk niet meer in de problemen gekomen. We hebben nu een goede uitgangspositie voor de return van volgende week in Rome.”

Mourinho won de Champions League al met Porto en Internazionale en veroverde met Manchester United de Europa League. ,,Met FC Porto wonnen we ook de toenmalige UEFA Cup en als assistent van Bobby Robson bij Barcelona mocht ik de Europa Cup II vasthouden. Natuurlijk wil ik ook de Conference League winnen. Maar dat zal niet makkelijk worden met mogelijke tegenstanders als Leicester City en Slavia Praag. Er zitten ook nog veel goede Nederlandse ploegen in dit toernooi. En laten we FK Bodø/Glimt niet vergeten. Daar hebben we dit seizoen nog met 6-1 van verloren.”

Bekijk hier de samenvatting van Vitesse - AS Roma:

