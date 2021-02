Napoli onderuit bij Granada, invaller Bogarde speelt gelijk met Hoffenheim

Napoli is ver verwijderd van een plaats in de achtste finales van de Europa League. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso creëerde vrijwel niets in de uitwedstrijd tegen Granada en ging terecht met 2-0 onderuit.

Napoli hield AZ onder zich in de groepsfase, terwijl Granada overwinterde in een poule met PSV. De nummer acht van Spanje bleek in eigen huis veel scherper dan de nummer vijf van Italië. Yangel Herrera en Kenedy maakten tussen de 19e en 21e minuut de goals.

Ook een andere Spaanse club, Villarreal, deed goede zaken. De ploeg won met 0-2 bij Red Bull Salzburg, dat vlak voor de wedstrijd meldde dat twee spelers geschorst zijn na een positieve dopingtest. Paco Alcácer en Fer Niño scoorden voor de bezoekers.

Bogarde

Melayro Bogarde kwam met TSG Hoffenheim tot een gelijkspel in een doelpuntrijk duel met Molde FK. De Nederlander viel in de 83ste minuut in, toen de 3-3 eindstand al op het scorebord stond. Munas Dabbur scoorde twee keer voor Hoffenheim, maar de Israëliër liet de kans liggen om vanaf de stip zijn hattrick compleet te maken.

Benfica en Arsenal hielden in evenwicht: 1-1. Vanwege de coronacrisis werd het duel niet in Lissabon, maar in Rome gespeeld.

Bij Antwerp tegen Rangers vielen de meeste goals. De nummer twee van België stond vlak voor tijd nog met 3-2 voor, maar kreeg in de laatste zeven minuten nog twee doelpunten om de oren.

Volledig scherm Moanes Dabbur scoorde twee keer voor Hoffenheim, maar miste een penalty. © AP