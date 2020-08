Napoli wellicht zonder Insigne tegen Barcelona

Uitspraak 10.30 uur ManCity in spanning: vandaag uitspraak CAS over ‘Europese schorsing’

13 juli Internationaal sporttribunaal CAS doet vandaag een uitspraak over het beroep van Manchester City tegen de schorsing van twee jaar voor internationaal voetbal. De UEFA legde de Engelse topclub de straf op wegens financiële malversaties. City tekende onmiddellijk beroep aan bij het CAS. De verwachting is dat in Lausanne vanmorgen rond 10.30 uur de uitspraak volgt.