Nederland heeft vaste CL-plek voorlopig terug

Nederland heeft door de overwinning van Ajax de felbegeerde elfde plek op de UEFA-coëfficiëntenlijst weer terug. Dat betekent dat de landskampioen in 2020-2021 weer een vaste plek in de Champions League heeft. Voorlopig althans, want Oostenrijk zit ‘ons’ op de hielen.

Ondanks de slechte prestaties van Vitesse, AZ en Feyenoord in Europa is Nederland dit seizoen het vijfde land van Europa. Daar mag het vooral Ajax voor danken, dat nog ongeslagen is en de bonuspunten voor de knock-outfase van de Champions League heeft gepakt. Sterker nog, enkel Bayern München vergaarde dit seizoen meer punten dan de Amsterdammers.

PSV ontmoet vanavond in eigen huis FC Barcelona en hoewel de Eindhovenaren zelf weinig opschieten met een gelijkspel, is dat voor de Europese rangschikking wel erg belangrijk. Nederland staat na gisteren op 30.233 punten en de enige concurrent, Oostenrijk, heeft er 28.850. Elke overwinning die Ajax en PSV nog boeken is goed voor 0,4 punt (2 punten gedeeld door 5). Een gelijkspel levert 0,2 punt op.

Oostenrijk heeft net als Nederland nog twee van de vijf ploegen in Europa, maar deze spelen in de Europa League. Red Bull Salzburg heeft zich al geplaatst voor de knock-outfase, maar in de Europa League zijn daar geen bonuspunten voor te verdienen. Rapid Wien staat laatste in de poule, maar heeft met vier punten nog alle kans om zich te plaatsen voor de volgende ronde.