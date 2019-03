Nederlands CL-ticket op de tocht door zege Salzburg

Het goede nieuws vanuit Nederlands oogpunt is dat de Oostenrijkse kampioen ondanks de overwinning is uitgeschakeld, nadat vorige week in Italië met 3-0 werd verloren. Nederland heeft met Ajax in de Champions League nog wel een ijzer in het vuur in Europa. De Amsterdammers moeten in de kwartfinale minimaal één keer een gelijkspel uit het vuur slepen om Nederland definitief boven Oostenrijk op de UEFA-ranking te krijgen.



Ajax schakelde verrassend Real Madrid uit in de Champions League en weet morgen wie er voor de kwartfinale uit de koker komt. De Amsterdammers pakten dit seizoen meer punten voor de coëfficiëntenlijst dan welke club ook in Europa.



Dankzij de succesreeks van Ajax heeft Nederland op de coëfficiëntenlijst nu 31,233 punten, net iets minder dan Oostenrijk (31,250). Extra punten voor Ajax zouden dus goed van pas komen, ook omdat het relatief sterke seizoen 2014/2015 na dit seizoen komt te vervallen.